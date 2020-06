Afghanistan: Bälle, Bomben & Blockaden

Elf Tote bei einem Bombenanschlag in Kabul. Ein Opfer und mehrere Verletzte bei einem Selbstmordattentat in der Provinz Kunar – für die Nachrichten-Agenturen fiel dieser 18. September 2012 in die Kategorie Bomben-Business as usual. Ein Tag, wie so viele andere in Afghanistan, begleitet von Tod und Leid.



Für einige Menschen in der Krisenregion am Hindukusch, die seit 30 Jahren in Kriegswirren steckt, wird dieser 18. September allerdings als historisches Datum in die Sportgeschichte des Landes eingehen: Am Dienstag wurden nämlich die ersten Spiele zur Afghan Premier League ( AFG) angepfiffen, der ersten offiziellen Fußballliga von Afghanistan. In Kabul kamen immerhin 5000 Fans ins Stadion.



Die Gründerväter der Liga wollen den Menschen in Afghanistan einerseits ein wenig Abwechslung vom tristen, gefährlichen Alltag bieten, andererseits hat der Fußball auch eine Friedens-Mission. "Wir wollen zur nationalen Einigung in Afghanistan beitragen und den Menschen Hoffnung für ein friedvolles Leben geben", erklärt Shafiq Gawhari, der ambitionierte Chef der AFG.