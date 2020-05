Admira verschenkt den ersten Sieg

Werbung in eigener Sache wolle man in der Bundesliga machen, kündigte Trainer Dietmar Kühbauer an. Mutig, engagiert und offensiv sollten seine Admiraner bei der Rückkehr ins Oberhaus spielen. All das beherzigte der Aufsteiger am Samstag bei der Heimpremiere gegen Kapfenberg.



Nur auf eines vergaßen die Niederösterreicher - für Kühbauer so selbstverständlich, dass er es nicht einmal erwähnte: das Toreschießen. Ziemlich flüssig und variantenreich kombinierte die Admira gegen einen Gegner, der außer Kampfkraft nur wenig in das Duell einbrachte.



Ein halbes Dutzend hochkarätige Chancen vergab der Aufsteiger allein in der ersten Halbzeit - teilweise stümperhaft wie die Stürmer Ouedraogo und Benjamin Sulimani, die die Bälle neben das Tor setzten. Ein anderes Mal wieder glücklos wie Schwab, für dessen Schuss Kapfenberg-Tormann Wolf kein Hindernis darstellte, die Latte allerdings schon.