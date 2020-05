Admira holt einen Unter-21-Teamstürmer

Bundesligist Admira Wacker Mödling hat am Mittwoch die Verpflichtung des Slowaken Matus Mikus bekannt gegeben. Der 21-jährige Stürmer wurde vom FC Nitra geholt und erhielt einen Vertrag bis Sommer 2016, über Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht.

Mikus war mit 17 Jahren und vier Monaten einer der jüngsten Debütanten in der höchsten slowakischen Liga und spielte bereits als 18-Jähriger für das U21-Nationalteam, dem er nach wie vor angehört. In dieser Saison erzielte er für Nitra in sieben Partien vier Tore.