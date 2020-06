Admira besiegt Meister Sturm

Selbstvertrauen sieht anders aus. Dabei ist es gerade einmal zehn Monate her, dass Sturm Graz alle Favoriten vorführte und den Meistertitel feierte. Aber woher soll auch die breite Brust stammen, verlassen die Steirer doch die fremden Spielfelder dieser Liga stets mit gesenkten Häuptern. Kein einziger Auswärtssieg steht in dieser Spielzeit zu Buche und daran änderte sich auch in der Südstadt gegen Admira nichts.



Der Aufsteiger hatte gegen den Meister alles im Griff, gewann 2:0 und näherte sich damit wieder dem Spitzentrio der Bundesliga an.



Zudem hat Dietmar Kühbauer wieder etwas mehr Optionen bei der Kaderzusammenstellung und der Admira-Trainer nutzte sie prompt. Sowohl in der Abwehr, als auch im zentralen Mittelfeld und im Angriff stellte er um und die Veränderungen sollten sich prompt bezahlt machen.



Toth überhebt mit einem perfekten Freistoß aus spitzem Winkel Cavlina. Der Sturm-Tormann hatte zuvor bei einen flotten Admira-Spielzug mit einem Foul den Freistoß verschuldet.