Admira: "25. Punkt gegen den Abstieg"

Es gab kein Entkommen in der Südstadt am Samstagabend. Wer auch immer von den Admiranern - ob Spieler, Trainer oder Funktionär - ein Mikrofon oder einen Notizblock vor sich sah, der wurde mit dieser einen Fragen konfrontiert, die so verlockend wie logisch war: "Wird man so Meister?"



"Vom Abstieg zu reden, wäre nicht glaubwürdig, aber von der Meisterschaft zu reden, ist viel zu früh", sagte Dietmar Kühbauer, der Coach. Sein Stürmer Philipp Hosiner hielt ebenfalls die Linie und sagte nach dem 3:2-Sieg gegen Innsbruck, der erst durch Tore in der 90. und 92. Minute fixiert worden war: "Streng genommen war es der 25. Punkt gegen den Abstieg." Einzig der Tscheche Martin Zeman, erst seit Sommer im Kader des Aufsteigers, tanzte bei der alles entscheidenden Frage aus der Reihe: "Ich glaube, mit solchen Siegen gewinnt man Titel."



Zukunftsmusik. In jedem Fall durfte das Sensationsteam aus Niederösterreich das sonntägliche Kräftemessen der großen Vier der Liga ( Austria gegen Rapid, Sturm gegen Salzburg) in aller Ruhe genießen, ohne dabei um den Verlust der Tabellenführung zittern zu müssen.