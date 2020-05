Adi Hütter: "Ich bleibe meiner Linie treu"

In Klagenfurt zeigte sich auch wieder ein Strukturproblem in der Salzburger Mannschaft, welches sich immer dann zeigt, wenn man in Rückstand gerät: Es fehlt immer dann ein routinierter Führungsspieler, der solche Situationen gewohnt ist und weiß, wie man reagieren muss. So einen scheint Sportchef Ralf Rangnick nicht zu benötigen, sonst hätte er so einen Spielertyp in mittlerweile fünf Transferperioden verpflichtet.

Dieser wird auch weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Trotzdem wird Salzburg bald wieder gewinnen müssen, sonst wird noch mehr in Frage gestellt werden als das sowieso schon getan wird.

Dass die Salzburger an ihrer Spielweise etwas ändern, davon ist allerdings nicht auszugehen. Das können sie mit ihrem Spielermaterial wohl auch nicht. Auch Hütter kündigte folgendes an: „Ich bleibe meiner Linie treu.“

Am Donnerstag geht es für Salzburg weiter. In der Europa League gastiert Celtic Glasgow in einer wohl halbleeren Red-Bull-Arena. Die Schotten sind ein Gegner, den Salzburg bei den eigenen Ansprüchen besiegen muss, aber sie sind auch ein Gegner, der genau jenen Fußball-Stil praktiziert, der Salzburg eigentlich so gar nicht liegt.

Nicht nur für die Mannschaft ist das erste Europa-League-Gruppenspiel eine echte Bewährungsprobe, sondern auch für Hütter. Eine weitere Niederlage würde seine Position sicher noch mehr schwächen.