WM-Achtelfinale live: So steht es bei Frankreich gegen Polen

Nach Lewandowski - Messi ist vor Lewandowski - Mbappé. Auf Robert Lewandowski, den Superstar und Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, wartet am Sonntag (16 Uhr) im Achtelfinale der WM in Katar nach dem Aufeinandertreffen im letzten Gruppenspiel mit Lionel Messi der nächste Star-Gipfel mit Kylian Mbappé, wenn die Polen im Al Thumama Stadion in Doha auf Titelverteidiger Frankreich treffen. Zu favorisieren sind klar die Franzosen, zu schwach waren zuletzt die Polen.