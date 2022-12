WM-Achtelfinale live: So steht es bei England gegen den Senegal

Die dĂŒrren Jahre des englischen Fußballs sind vorbei. Nach knapp zwei Jahrzehnten hat Gareth Southgate die Generation um KapitĂ€n Harry Kane wieder in die Weltspitze gefĂŒhrt. Als gereifter Favorit starten die "Three Lions" am Sonntag (20 Uhr/live ORF 1) gegen Senegal in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft in Katar. Dort kann es nach Platz vier bei der WM in Russland 2018 und dem Finaleinzug bei der EM 2021 nur noch ein Ziel geben: den WM-Titel.