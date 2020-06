Abrechnung mit Salzburgs Meisterelf

"Sie werden bei uns nicht mehr spielen", stellt Salzburg-Sportchef Ralf Rangnick klar – trotz gültiger Verträge, die bei Cristiano, Douglas und Boghossian sogar über den Sommer 2013 hinaus laufen.



Spielen dürfen sie aber auch beim FC Liefering nicht. Das verhindern die ÖFB-Statuten. Ob sie mittrainieren müssen, ist auch nicht so klar. Laut der Spielergewerkschaft VdF haben die Spieler laut Kollektivvertrag nämlich das Recht auf Training für die Mannschaft, für sie auch verpflichtet wurden. Salzburgs Handeln sei ein Verstoß gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen, der sogar eine Vertragsauflösung bei vollen Bezügen rechtfertigen würde.



Abnehmer hat Salzburg für die fünf Legionäre in der Sommertransferzeit keine gefunden, Rangnick hofft aber, den einen oder anderen jetzt noch anzubringen: "In einigen Ländern ist das Transferfenster ja offen."



Mit der Eliminierung der fünf Spieler ist der Kaderumbau in Salzburg vorerst einmal abgeschlossen. Von der Mannschaft, die unter Trainer Ricardo Moniz vergangene Saison das Double gewonnen hat, ist nicht viel geblieben. "Ohne den Erfolg schmälern zu wollen: Man wurde ja Meister, weil es kein anderer werden wollte. Da braucht man nur auf die Punktanzahl zu blicken", stellt Rangnick fest.