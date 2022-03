Abramowitsch will Chelsea verkaufen - ein Schweizer ist interessiert

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss will den FC Chelsea kaufen, wie er der Zeitung Blick verraten hat. Der 86-Jährige sagte, dass der bisherige Besitzer Roman Abramowitsch den Klub an ihn und drei weitere Personen verkaufen will. „Wenn ich Chelsea kaufe, dann mit einem Konsortium bestehend aus sechs bis sieben Kapitalgebern.“ Hinter dem Schweizer Milliardär steht ein Konsortium aus den USA, derzeit bestehend aus drei Geschäftsmännern. Die Amerikaner prüfen mit Wyss eine Übernahme des Champions-League-Siegers.

Streitpunkt: Der Preis ist zu hoch. Abramowitsch will offenbar rund zwei Milliarden Pfund (2,4 Milliarden Euro). Wyss’ Vermögen wird auf 4,3 Milliarden Pfund geschätzt.