8-8-8: Salzburgs neue Kicker-Formel

Doch lässt sich dieser Plan überhaupt umsetzen? Derzeit gehören Salzburg 18 Legionäre, von denen gleich 14 langfristige Verträge haben. Dazu hat auch die neue Geschäftsführung beigetragen. Denn im Jänner wurden zwar drei Ausländer abgegeben, aber auch mit Cristiano und Jonathan Soriano zwei neue geholt, die bis ins Jahr 2015 verpflichtet wurden.

Dazu stellt sich die Frage: Wer wird dieses Konzept umsetzen? Trainer Moniz macht kein Hehl daraus, dass es für ihn egal ist, ob ein Spieler Österreicher oder Legionär, alt oder jung ist. Der Niederländer, der laut Eigenaussage am liebsten "40 Spieler" im Kader hätte, rotiert fleißig. In einem Jahr im Amt hat er weder eine Stammelf noch einen -kader gefunden. In der Bundesliga kamen 31 Spieler zum Einsatz, darunter 21 Legionäre.

Viel deutet darauf hin, dass ein anderer Trainer spätestens ab Sommer mit dem neuen Konzept Probleme haben wird. Glaubt man der Grazer Gerüchtebörse, dann wird das Franco Foda sein. Doch gegen den Sturm-Meistermacher spricht dessen autoritärer Führungsstil sowie sein Auftreten in einem Verein und in der Öffentlichkeit. Einer seiner Ex-Spieler machte bei Red Bull dazu noch alles andere als Werbung für seinen Ex-Trainer, erzählte etwa wie rau der Ton in der Sturm-Kabine ist.

Ein neuer Trainer alleine ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. In Salzburg mangelt es an einer starken Persönlichkeit in der Geschäftsführung, an einem Sportchef, dem Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz vertraut, der das neue Konzept auch wirklich umsetzt und der, wenn es notwendig wird, den Trainer overruled.

In der Formel 1 hat Mateschitz mit Helmut Marko einen starken Abteilungsleiter gefunden. Im Motorsport mischt sich Mateschitz auch praktisch nicht ein. Im Fußball macht dies der Red-Bull-Chef hingegen öfters als es in der Öffentlichkeit den Anschein macht. Dort hat er auch noch immer keinen Vertrauensmann gefunden. Der neue Salzburg-Chef Peter Vogl fiel bisher nur dadurch auf, dass er in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung tritt - ganz im Gegensatz zu Red-Bull-Motorsportchef Marko.