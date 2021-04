3:2-Sieg in Wolfsberg: Bayern steuert auf den nächsten Titel zu

Bayern München ist dem neunten Meistertitel in Folge in der deutschen Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Der Serienchampion setzte sich am Samstag im Schlager der 29. Runde beim drittplatzierten VfL Wolfsburg mit 3:2 durch und liegt fünf Partien vor Saisonende wieder sieben Punkte vor Verfolger RB Leipzig, der am Freitag gegen Hoffenheim nur 0:0 gespielt hatte. Die Wolfsburger haben nach der zweiten Niederlage in Folge 14 Zähler Rückstand auf Rang eins.