3-3-3: Zahlen für die Rapid-Zukunft

Der Hintergrund: Der 33-jährige Markus Heikkinen zeigt Verschleißerscheinungen und ist trotz seines Vertrages bis 2013 nicht mehr unumstritten. Und der Erzrapidler Stefan Kulovits überlegt, von sich aus zu gehen, weil der Sprung zum Stammspieler nicht gelungen ist. "Nicht jeder, der einen laufenden Vertrag hat, muss nächste Saison auch noch da sein", stellt Schöttel klar, der mit den Verabschiedungen von Payer, Soma, Patocka und Gartler bewiesen hat, dass er es mit dem Umbau ernst meint.

Außerdem soll Platz geschaffen werden für die nachdrängenden Talente. In Salzburg wurde dafür die Zukunftsformel 8-8-8 entworfen – mit jeweils acht Legionären, Österreichern und Talenten im 24-Mann-Kader. Im Vergleich dazu könnte bei Rapid bei den Neuen die Variante 3-3-3 umgesetzt werden: Drei gestandene Verstärkungen, drei hochgezogene Amateure und drei bisher verliehene Talente. Schöttel: "Ich will keine Formel daraus machen, aber so könnte es sich ergeben."

Die Amateure Behrendt (Innenverteidiger), Dobras (Spielmacher) und Schaub (Flügelstürmer) haben sich bereits empfohlen. Nach Ildiz würde auch Bergmann aus Innsbruck zurückgeholt werden, wenn Thonhofer keinen neuen Vertrag bekommt. Der nach Lustenau verliehene Verteidiger Lebedew hat Schöttel hingegen "nicht überzeugt". Der freie Kaderplatz im Tor wird zwischen Amateur Knoflach und Vienna-Leihgabe Dau vergeben.