Hannover 96 hat am Samstag in letzter Sekunde die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga und damit einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf verspielt. ÖFB-Nationalspieler Martin Harnik hatte die Niedersachsen bei Erzgebirge Aue mit seinem 15. Saisontreffer 2:1 in Führung gebracht (59. Minute), doch dem Nachzügler gelang in der Nachspielzeit noch das Tor zum 2:2.

Hannover blieb Tabellen-Zweiter, punktgleich mit Spitzenreiter VfB Stuttgart (je 57), der am Montag die drittplatzierte Union Berlin (54) empfängt. Harnik ist Dritter der Schützenliste der 2. Bundesliga.

30. Runde:

Freitag, 21.04.2017 Greuther Fürth - SG Dynamo Dresden 1:0 Fürth: Zulj, Gugganig, Derflinger nicht im Kader 1. FC Kaiserslautern - 1860 München 1:0 Kaiserslautern: Mwene, Vucur spielten durch. München: Liendl spielte durch Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli 1:3 Düsseldorf: Gartner spielte durch Samstag, 22.04.2017 FC Heidenheim - DSC Arminia Bielefeld 2:2 Heidenheim: Rasner auf der Bank; Bielefeld: Prietl spielte durch FC Erzgebirge Aue - Hannover 96 2:2 Hannover: Harnik (Tor zum 2:1/59.) spielte durch, Sahin-Radlinger auf der Bank Sonntag, 23.04.2017 Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 13.30 SV Sandhausen - Karlsruher SC 13.30 FC Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg 13.30 Montag, 24.04.2017 VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin 20.15

Tabelle: