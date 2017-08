19 Mio.: Wimmer wird zweitteuerster ÖFB-Kicker

Kevin Wimmers Transfer zum englischen Premier-League-Klub Stoke City ist beschlossene Sache. Das vermeldete der Ex-Verein Marko Arnautovics auf Twitter. Die Ablösesumme für den 24-Jährigen, der einen Fünfjahresvertrag bei bei den "Potters" unterschrieb, beträgt laut Klubangaben 18 Millionen Pfund - umgerechnet 19,4 Millionen Euro.

Damit wird der Innenverteidiger nach Marko Arnautovic (im Juli 2017 für 28 Millionen Euro von Stoke zu West Ham) zum zweitteuersten Österreicher der Fußballgeschichte. Der gebürtige Welser überholt Aleksandar Dragovic, der im Sommer 2016 für 18 Millionen Euro von Dynamo Kiew zu Bayer Leverkusen wechselte. Die drei kostspieligsten Österreicher-Transfers wurden also allesamt innerhalb des letzten Jahres abgewickelt.

✍️ Say hello to @kevinwimmer27, who has today joined #SCFC from @SpursOfficial on a five year deal for a fee worth £18m



