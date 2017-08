105 Mio.: Dembélé-Transfer durch

Borussia Dortmund und der FC Barcelona haben sich grundsätzlich auf einen Wechsel von Fußballprofi Ousmane Dembélé geeinigt. Für den Transfer werde der BVB eine fixe Summe von 105 Millionen Euro plus eine weitere variable Entschädigung kassieren, gab der an der Börse notierte Bundesligist am Freitag in einer Adhoc-Mitteilung bekannt. Dembélé teilt sich nunmehr den Platz des zweitteuersten Fußballspielers der Geschichte mit seinem Landsmann Paul Pogba - dieser hatte Manchester United ebenfalls 105 Millionen Euro gekostet.

Dembélé bestätigte seinen Transfer kurz nach der Bekanntwerdung selbst, auf der Social-Media-Plattform Twitter schrieb der 20-Jährige Franzose: "Es lebe Barça, es lebe Katalonien!"