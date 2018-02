Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League nach einer spektakulären Schlussphase den Sieg verpasst. Die Reds kamen am Sonntag zuhause trotz zweifacher Führung nur zu einem 2:2 (1:0) gegen Tottenham Hotspur. Der englische Nationalspieler Harry Kane traf in der fünften Minute der Nachspielzeit per Strafstoß zum Ausgleich für die Spurs. Es war Kanes 100. Premier-League-Tor.

Zuvor war Liverpool durch Mohamed Salah (3. Minute/90.+1) zweimal in Führung gegangen und sah nach dem zweitem Treffer schon wie der sichere Sieger aus. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Tottenhams Victor Wanyama (80.) war Kane zudem mit einem Foulelfmeter (87.) am Liverpool-Tormann Loris Karius gescheitert. Doch den zweiten Strafstoß konnte Karius nicht halten.

Die Reds sind seit 15 Heimspielen ungeschlagen und bleiben zunächst auf Platz drei der Premier-League-Tabelle. Meister Chelsea kann allerdings mit einem Sieg beim FC Watford am Montag vorbeiziehen.

26. Runde:

Samstag, 03.02.2018 Burnley - Manchester City 1:1 (0:1) Bournemouth - Stoke City 2:1 (0:1) Stoke: Bauer spielte durch, ohne Wimmer Brighton and Hove Albion - West Ham 3:1 (1:1) Brighton: ohne Suttner; West Ham: ohne Arnautovic (verletzt) Leicester City - Swansea City 1:1 (1:0) Leicester: Dragovic und Fuchs spielten durch Manchester United - Huddersfield 2:0 (0:0) West Bromwich - Southampton 2:3 (1:2) Arsenal - Everton 5:1 (4:0) Sonntag, 04.02.2018 Crystal Palace - Newcastle 1:1 (0:1) Liverpool - Tottenham Hotspur 2:2 (1:0) Montag, 05.02.2018 Watford - Chelsea 21.00

Tabelle: