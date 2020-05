04 dreht die Partie bei 05

Der kollektive Jubel wurde immer nur dann kurz unterbrochen, wenn Christian Fuchs am Ball war. Der österreichische Schalke-Legionär wurde bei jedem Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen und ausgebuht, die Mainzer Fans haben Fuchs offenbar immer noch nicht seinen Wechsel nach Gelsenkirchen verziehen.



Doch die Mainzer hatten sich zu früh gefreut: Mit einem Kraftakt drehte Schalke nach Seitenwechsel noch die Partie und fügte damit Mainz 05 die erste Saisonniederlage zu. Erst trafen Huntelaar (57.) und Höwedes (64.) im Doppelpack, ehe Matip (81.) Schalke kurz vor Schluss auf die Siegerstraße brachte. Und schließlich revanchierte sich auch Christian Fuchs noch für die Pfiffe: In der Schlussminute vollendete er per Freistoß-Tor die perfekte Aufholjagd.



Bei zwei Schalke-Toren leistete Raúl die Vorarbeit. Jener Raúl, dem zuletzt Abwanderungsgedanken nachgesagt worden waren. Vor dem Spiel in Mainz gab der Spanier ein Bekenntnis für Schalke ab: "Die Zuneigung, die mir von den Fans entgegengebracht wird, ist speziell." Eine Anfrage von Blackburn hatte Raúl abgelehnt, auch Paris St-Germain und Malaga waren an ihm dran.



Auch für Marko Arnautovic gibt es mit PSV Eindhoven einen Interessenten. Allerdings hat sich der Status des Stürmers bei Werder Bremen nach seinem Tor beim 5:3-Erfolg gegen Freiburg ein wenig gebessert. "Ich bin erleichtert", meinte Arnautovic, "wichtiger als das Tor war aber der Sieg."