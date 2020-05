0:0 zwischen Österreich und Türkei

Österreichs Nationalteam hat sich im Heimspiel gegen die Türkei nicht blamiert. Bemüht war das Team, bedacht das 2:6 in Deutschland weiter in den Hintergrund zu rücken. Ja keine Kurzschlussreaktionen, keine entscheidenden Fehler, kein übertriebenes Risiko - so gestaltete sich der Charakter eines eher tempoarmen Spiels mit wenigen Höhepunkten.



Dennoch, wehmütig musste man mitansehen, dass noch einiges mehr möglich gewesen wäre in dieser Gruppe. Auf Augenhöhe bewegten sich die vor Qualifikationsbeginn viel höher eingeschätzten Türken.



Zwei personelle Veränderungen nahm Constantini gegenüber dem Debakel in Gelsenkirchen vor. Zwei Veränderungen, die eine Elf jedoch grundlegend veränderten. Pascal Grünwald ersetzte den unglücklichen Christian Gratzei zwischen den Pfosten. Es solle kein aufregender Abend werden für den Austria-Torhüter. Zumindest 90 Minuten lang.