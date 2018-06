WM, Tag 7: Duo schießt sich ins Achtelfinale - alle Tore

Ronaldo weiter in Fahrt

Für Portugal schlug einmal mehr Cristiano Ronaldo zu. Mit einem Treffer in der 4. Minute schoss der Weltfußballer sein Team zu einem mühevollen 1:0-(1:0)-Sieg über Marokko und hielt sein Team in Gruppe B damit auf Aufstiegskurs. Nach seinem Triple in der Auftaktpartie gegen Spanien (3:3) führt Ronaldo die Torschützenliste mit vier Treffern an und ist dank seines 85. Länderspieltors neuer europäischer Rekordhalter.

So wie Spanien haben die Portugiesen vier Punkte am Konto, dahinter liegt mit drei Zählern der Iran. Marokko ist nach dem 0:1 gegen die Portugiesen bereits ohne Aufstiegschance. Die Nordafrikaner treffen zum Gruppenabschluss auf Spanien, Portugal reicht gegen den Iran ein Remis.