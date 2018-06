Polen und die Antworten auf die Einserfrage

Marseille, Ende Juni 2016. Vor die Kameras des TV-Senders TVP tritt Polens niedergeschlagener Tormann Lukasz Fabianski. Das Nationalteam hatte wenige Minuten zuvor das EM-Viertelfinale gegen den späteren Europameister Portugal im Elfmeterschießen verloren – der Finaltraum war ausgeträumt.

Fabianski hielt wie schon im Achtelfinalelfmeterschießen gegen die Schweiz keinen einzigen Strafstoß und übernahm im TV-Studio unter Tränen die Verantwortung: „Ich mache mir Vorwürfe, weil ich der Mannschaft nicht geholfen habe. In solchen Situationen zählt man auf den Goalie.“ Der emotionale Ausbruch brachte dem als ruhig geltenden Spieler von Swansea City zahlreiche Sympathien ein.

Wenn Polen am Dienstag um 17 Uhr (live ORFeins) seine Auftaktpartie gegen den Senegal bestreitet, dürfte den 33-Jährigen, der als einziger Spieler im Kader WM-Erfahrung vorweisen kann, wie bei der WM 2006 und den EMs 2008 und 2016 ein altbekanntes Schicksal ereilen: die Reservebank. Der extrovertierte und nie um einen Spruch verlegene Wojciech Szczesny gilt als Favorit von Teamchef Adam Nawalka, obwohl er letzte Saison die Nummer zwei hinter Gianluigi Buffon bei Juventus war. Fabianski stieg mit Swansea zwar ab, zeigte aber starke Leistungen. Die Karrieren des Duos haben sich schon in frühen Jahren in einer Sportschule gekreuzt, später bei Legia Warschau. Der fünf Jahre jüngere Szczesny galt schon damals als großes Talent und wechselte 2006 in die U 18 von Arsenal, Fabianski folgte kurze Zeit später auf die Insel. 2010 wurde er im Alter von 25 Jahren Stammtorhüter, 2012 kämpften beide nicht nur um Einsätze in Arsenals Tor, sondern auch in jenem des Teams.

Polnische Fans machten sich um die Besetzung des Gehäuses vor der Heim-EM im selben Jahr keine Sorgen, weil Arsène Wenger im Verein schon die richtige Wahl treffen würde. Eine Verletzungen warf Fabianski zurück, er verpasste das Turnier. Grobe Fehler bei den Gunners bremsten seine Laufbahn, 2014 verließ er den Klub Richtung Wales.

Szczesny wurde hingegen die Nummer eins in Klub und Team und ließ sich nach der Verpflichtung von Petr Cech 2015 aus Mangel an Perspektiven für zwei Jahre an AS Roma verleihen, ehe Juventus ihn verpflichtete.