Pflichtaufgaben für Portugal und Spanien nach dem Spektakel

Im zweiten Gruppenspiel sind die Rollen ebenfalls klar verteilt. Dennoch warnte Spaniens Interimstrainer Fernando Hierro: „Was Deutschland passiert ist, kann jedem passieren.“

Besonders groß war die Kritik an Tormann David de Gea, der in drei der letzten vier Länderspielen gepatzt hatte und im Auftaktspiel einen leichten Ronaldo-Schuss ins Tor kullern ließ. „Wir haben vollstes Vertrauen in ihn. Er hatte zuletzt Probleme, aber manchmal braucht man einfach nur ein bisschen Zeit“, sagt Hierro.

Eine Änderung im Tor ist also nicht zu erwarten, zumal Spanien das Hauptaugenmerk auf die Überwindung der iranischen Abwehr lenken sollte, die in den 18 Qualifikationsspielen lediglich fünf Gegentore zuließ.

Die Spannungen rund um die Entlassung von Teamchef Julen Lopetegui zwei Tage vor dem WM-Start sollen nun der Vergangenheit angehören. „Dieses Team hat ein großes Herz. Unter Druck rücken wir noch näher zusammen“, sagt Real-Profi Isco.