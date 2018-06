Fußball-WM live: Brasilien gegen Schweiz

Die elf Spiele ungeschlagenen Brasilianer, die bei ihrer WM-Generalprobe in Wien Österreich mit 3:0 besiegt haben, waren und sind bestrebt, ihr jüngstes Hoch in ihrem WM-Auftaktspiel in Rostow am Don gegen die Schweiz fortzusetzen. In den ersten 45 Minuten schuf sich der Titelmitfavorit bereits beste Voraussetzungen dafür: Philippe Coutinho zog nach 20 Minuten vom linken Strafraumeck ab, der Ball fand via Innenpfosten den Weg ins Tor. Die Brasilianer gingen somit mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.