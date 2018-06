Salah spielt gegen Uruguay nicht von Beginn an

Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah steht nach seiner Schulterverletzung im WM-Auftaktspiel seines Landes am Freitag gegen Uruguay nicht in der Startformation. Das geht aus der Aufstellung hervor, die der ägyptische Fußball-Verband weniger als zwei Stunden vor Spielbeginn (14.00 Uhr, KURIER.at-Liveticker) in Ekaterinburg bekanntgegeben hat.

Salah hatte sich im Champions-League-Finale mit Liverpool vor drei Wochen gegen Real Madrid bei einer Attacke von Sergio Ramos eine Bänderverletzung in der linken Schulter zugezogen. Sein WM-Debüt erlebt der Angreifer an seinem 26. Geburtstag aufgrund der Blessur vorerst auf der Ersatzbank.