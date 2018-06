Ein Remis mit Ansage: Nimmt Frankreich die Dänen mit?

Dänemarks Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales beruhen auch auf Frankreichs Laissez-faire. Als schon für das Achtelfinale qualifiziertes Team wird das Duell zum Gruppenabschluss für die „Bleus“ nur noch zum Probelauf für die nächste Aufgabe. Zwar steht Platz eins im Duell mit den Skandinaviern (16 Uhr) noch auf dem Spiel, dafür reicht aber schon ein Unentschieden.

Da auch den Dänen im Moskauer Luschniki-Stadion ein Remis genügt, ist die Ausgangslage klar abgesteckt. Bei einer Punkteteilung ausgeschieden wäre Australien, das sich im Parallelspiel gegen Peru noch Hoffnungen auf den Sprung auf Rang zwei macht. Ein Unentschieden mit Ansage?

„Dänemark ist ein wunderbares Team mit Spielern von Qualität. Wir wollen Erster werden, sie wollen Erster werden. Es wird ein tolles Spiel“, sagt Frankreichs Paul Pogba. Ob der umstrittene Mittelfeldmann von Manchester United überhaupt auf dem Spielfeld steht, scheint aber ungewiss. Pogba ist neben Corentin Tolisso und Blaise Matuidi einer von drei französischen Akteuren, die bereits mit einer Gelben Karte vorbelastet sind. Eine weitere Verwarnung würde eine Sperre im Achtelfinale nach sich ziehen.

Welche Spieler Didier Deschamps in Moskau aufbieten wird, bot demnach viel Raum zu Spekulationen. Der Einsatz von Thomas Lemar (wechselt um 60 Millionen zu Atlético) gilt als fix.

Antoine Griezmann soll spielen, auch wenn er in Russland bisher noch keine Topleistung gezeigt hat. „Es wird besser werden, wie bei der EM 2016. Auch da war ich in der K.o.-Phase da“, betonte der Star der Blauen. Bei der Heim-EM lag Griezmann nach zwei Spielen auch nur bei einem Tor, am Ende waren es jedoch sechs.