Für Deutschland heißt es nun: Siegen oder fliegen

Luftlinie dürften es nicht mehr als 1000 Meter sein, die Bett und Battlefield trennen. Wenn die deutschen Spieler aus den Fenstern ihres Hotels in Sotschi schauen, sehen sie das Schwarze Meer glitzern. Und wenn sie dann ihren Blick etwas nach rechts schwenken, sehen sie den Ort des Geschehens, der so oder so einen Platz in der deutschen Fußballhistorie erhalten wird.

Am Samstagabend wird hier um 20 Uhr MESZ (KURIER.at-Liveticker) das Gruppenspiel gegen Schweden angepfiffen. Für die deutsche Nationalmannschaft ist das schon ein Finale. Verliert die Mannschaft von Joachim Löw, wäre vielleicht noch nicht der Titelverteidiger gescheitert, wohl aber der Teamchef. Eine solche Zuspitzung gab es noch nie in der Ära Löw.

Dass es für die Deutschen so früh schon um alles geht, hält Teammanager Oliver Bierhoff für „ärgerlich“, weil es „selbst verschuldet“ sei. Die erschreckend schwache Leistung gegen Mexiko hat den Weltmeister in diese ungemütliche Lage versetzt. „Klar, jetzt müssen wir gewinnen“, sagte Bierhoff, „ich denke mal, es wird kein Hurraspiel.“