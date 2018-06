Experte: Deutsches WM-Aus dämpft Konsumlaune nicht nachhaltig

Das erstmalige Ausscheiden einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft in einer WM-Vorrunde wird Konsumforschern zufolge die Kauflaune der Deutschen nicht spürbar dämpfen. "Leider oder glücklicherweise haben wir keine Erfahrungswerte mit einem so frühen Ausscheiden bei einer WM", sagte der Experte der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Rolf Bürkl, am Donnerstag zu Reuters.

"Ich gehe aber nicht davon aus, dass dies nachhaltig auf die Verbraucherstimmung durchschlägt", meinte Bürkl. Hier dürften andere Faktoren entscheidender sein, etwa der Handelskonflikt mit den USA oder ein mögliches Wiederaufflammen der Eurokrise wegen Italien.

"Real werden es sicherlich Getränkehersteller beziehungsweise Kneipen spüren, da das Public Viewing jetzt doch stark nachlassen wird", sagte Bürkl. "Aber auf den Konsum insgesamt werden die Auswirkungen doch relativ gering sein."

Der Titelverteidiger hat sich am Mittwoch überraschend schon in der Vorrunde vom WM-Turnier in Russland verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Joachim Löw schied mit einer 0:2-Niederlage gegen Südkorea aus.