Belgien schlägt England im Spiel um den dritten Platz

Belgiens Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM in Russland Rang drei belegt. Die Mannschaft von Teamchef Roberto Martinez setzte sich am Samstag in St. Petersburg im bei den Spielern wenig beliebten "kleinen Finale" gegen England durchaus verdient 2:0 (1:0) durch. Die "Roten Teufel" schafften Historisches, schnitten noch besser ab als bei der WM 1986, als man Rang vier belegt hatte.

Den Sieg leitete Thomas Meunier (4.) schon in der Anfangsphase ein. Es war das sechste Länderspieltor des 26-Jährigen, für den damit eine Serie weiterging. Immer wenn der PSG-Defensivspieler im Teamdress traf, gab es in der Folge auch einen belgischen Sieg. Das war zuvor auch in der Qualifikation für die Russland-WM bei den Siegen gegen Estland (8:1), Gibraltar (9:0/3) und Bosnien-Herzegowina (4:3) der Fall gewesen. Eden Hazard machte in der Schlussphase mit dem 2:0 (82.) den Sack zu.