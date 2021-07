Videos: Irische Fans begeistern Fußball-Europa

Dann wieder räumen sie unter lautem Gesang („Clean up for the boys in green“) wie selbstverständlich ihren Müll von der Straße (zum Video). In einem Video klopfen Irland-Fans eine Delle aus einem Autodach, die zuvor einer von ihnen verursacht hatte. Und einen unbekannten Franzosen auf einem Balkon in Paris bejubeln sie, als stünde Torschütze Robbie Keane vor ihnen.

Auch das Herz des Achtelfinalgegners Frankreich haben die Fans von der Insel erwärmt. „Das irische Publikum hat die EM schon gewonnen“, schrieb die Zeitung Le Parisien. „Ihr Lachen, ihre Gesänge, und ihre sympathische Art erinnern zum Glück daran, dass die Hooligans aus dem Osten oder aus England eine winzige Minderheit sind.“ Selbst nach der 0:3-Niederlage gegen Belgien in Bordeaux verhielten sich die Anhänger der Mannschaft vorbildlich. Ein Video zeigt, wie eine Gruppe Iren die Polizei besingt: „Stand up for the French police“. Alain Juppé, Bürgermeister von Bordeaux, twitterte: „Fußball, wie man ihn liebt! Danke an die Anhänger Irlands, danke an unsere Polizei.“