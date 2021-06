Papst "verpflichtete" Italien zum Titel

Seelsorger Gabbricci reist mit dem Segen des Papstes zum Achtelfinale der "Azzurri" nach Frankreich. Italien hatte sich am Freitag mit einem knappen 1:0 gegen Schweden schon vor dem letzten Gruppenspiel den Einzug ins Achtelfinale gesichert. 2004 war das Team in der Vorrunde ausgeschieden, 2008 im Wiener Viertelfinale gegen den späteren Europameister Spanien. Bei der EM 2012 mussten sich die Italiener ebenfalls den Spaniern geschlagen geben, allerdings erst im Finale. Den EM-Titel gewann Italien nur einmal, 1968. Nach einem 1:1 im Finale gegen Jugoslawien ging das Wiederholungsspiel mit 2:0 an die "Squadra Azzurra"