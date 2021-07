Koller sieht das Team für die EURO gerüstet

Von einer Panikstimmung ist Österreichs Fuball-Teamchef Marcel Koller eineinhalb Wochen vor dem ersten EM-Spiel am 14. Juni in Bordeaux gegen Ungarn weit entfernt. Trotz der durchwachsenen Leistungen in den Testspielen am Dienstag gegen Malta (2:1) und am Samstag gegen die Niederlande (0:2) sieht der Schweizer seine Mannschaft für die Endrunde in Frankreich gerüstet.

"Es gibt keinen Grund, zu zweifeln", erklärte Koller nach dem Duell mit den " Oranjes". "Wir haben noch Zeit und es gibt keinen Grund, uns tausendfach zu hinterfragen und kritisch zu sein."

Die Partie gegen die Niederländer sei ein "sehr guter Test" gewesen, betonte Koller. "Wir haben gegen ein starkes Team auf fußballerisch, technisch und läuferisch hohem Niveau gespielt." Besonders mit dem Auftritt seiner Schützlinge in der ersten Hälfte war der 55-Jährige nicht unzufrieden. "Da haben wir gut gespielt, zwar nicht die Tore erzielt, aber das, was wir wollten, umgesetzt."

Allerdings war das 0:1 nach einem Patzer der Hintermannschaft mehr als nur ein Wermutstropfen. "Da hat die Abstimmung zwischen Almer und Klein nicht gepasst. Und die Führung hat den Niederländern dann natürlich in die Karten gespielt", sagte Koller.