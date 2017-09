Froome gewinnt nach Tour de France auch Vuelta

Der Brite Christopher Froome hat am Sonntag in Madrid erstmals die Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Damit schaffte der 32-Jährige innerhalb eines Jahres das Sieg-Double bei Tour de France und eben Vuelta. Das hatten vor ihm nur die Franzosen Jacques Anquetil 1963 und Bernard Hinault 1978 geschafft. Die Tour gewann Sky-Profi Froome viermal. Die letzte Etappe ging an den Italiener Matteo Trentin.