Tolle PS-Show in Kanada: Einfluss der Besitzer wächst

Hamilton ist wieder da, Mercedes gab wieder den Ton an. Nur zwei Wochen nach dem Debakel von Monte Carlo dominierten die Silberpfeile in Kanada – und Hamilton war wieder bester Laune, gab noch Autogramme, als andere die Strecke längst verlassen hatten. "Nach Monaco haben wir uns noch am Kopf gekratzt", sagte er, "aber hier haben wir das Auto viel besser verstanden." Niki Lauda war zufrieden: "Wir sind beruhigt, dass wir eins draufsetzen konnten."