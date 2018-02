So sieht die Formel 1 2018 aus

Das neue Jahr in der Formel 1 begann mit einem altbekannten Bild: Ein McLaren rutschte ins Kiesbett. 35 Minuten war der erste von acht Testtagen auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona alt, da verlor Lokalmatador Fernando Alonso ein Hinterrad und in Folge die Kontrolle über seinen neuen Wagen.

Foto: REUTERS/ALBERT GEA Auch mit neuem Motorenpartner (Renault statt Honda) bleiben die Engländer vom Pech verfolgt. Während die meisten Teams bis zu 90 Runden drehten, kam McLaren auf rund ein Drittel. Die Tagesbestzeit von Daniel Ricciardo im Red Bull ließ keinen Zweifel daran, dass sich die Formel 1 noch einmal beschleunigt hat.

Die Hoffnung besteht, dass die Solofahrten von Seriensieger Mercedes ein Ende haben. Als Hauptgrund wird das stabile Reglement angeführt, weshalb die Teams enger zusammenrücken dürften. Die größte Neuerung betrifft den Cockpitschutz "Halo", an dem sich Puristen und Ästhetiker rieben. Mercedes-Teamchef Toto Wolff würde am liebsten "mit der Kettensäge" anrücken.

Die Boliden der Saison 2018:

Ferrari: Die Italiener vertrauen Sebastian Vettels Steuerkunst. Mercedes: Die Deutschen setzen auf österreichische Führungsstärke. Red Bull: Die Österreicher haben Aston Martin als Titelsponsor. Williams: Die Engländer haben zwei Bezahlfahrer in den Cockpits. Force India: Die Inder haben einen österreichischen Hauptsponsor. Sauber: Die Schweizer haben Alfa Romeo als neuen Partner. Toro Rosso: Die Italiener sind mit einem Honda-Motor unterwegs. McLaren: Die Engländer haben ab jetzt einen Renault-Motor im Heck. Haas F1: Die Amerikaner kooperieren weiterhin mit Ferrari. Renault: Die Franzosen planen den Angriff auf die Top 3.

Etwas anders sieht das Lutz Fügener, Professor für Transportation Design an der Hochschule in Pforzheim, im KURIER-Gespräch: "Der Cockpitschutz hilft sogar ein wenig der Ästhetik. Er setzt einen starken Akzent im filigranen vorderen Bereich. Außerdem erfüllt er eine Funktion, die selbst ein Laie versteht. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilen am Auto." Schön seien moderne Formel-1-Boliden aber definitiv nicht, betont der deutsche Experte, aber man könne sie dennoch attraktiv finden. "Vor allem wenn sie gewinnen. Ein Rennauto wirkt animalisch, ein Straßenauto mit Lichtern und Frontpartie dagegen menschlich."

Die Neuerungen

2018 steckt der drohende Defektteufel im Detail: Pro Fahrer sind nur noch drei statt vier Motoren straffrei erlaubt, weshalb die Haltbarkeit im Mittelpunkt steht. Der neue Hypersoft-Reifen (Farbe Pink) verspricht Rundenrekorde im Qualifying.

Die Rennen um den besten Startplatz werden 2018 in Europa – wie auch die Grands Prix selbst – später gestartet. Das Österreich-Rennen in Spielberg steigt am 1. Juli um 15.10 Uhr. Früh aufstehen heißt es wieder für den Saisonauftakt: In Melbourne erlöschen die Ampeln am 25. März um 7.10 Uhr MESZ.