Hockenheim: Leclerc Schnellster in verregnetem Abschlusstraining

Der monegassische Sauber-Pilot Charles Leclerc ist im völlig verregneten letzten Freien Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Deutschland am Samstag in 1:34,577 Minuten die schnellste Zeit gefahren. Erst gegen Ende der einstündigen Einheit drehten neun der insgesamt 20 Piloten auf dem Hockenheimring Runden auf Zeit, das Training hatte kaum Aussagekraft.

Titelverteidiger Lewis Hamilton von Mercedes brachte keine Zeit in die Wertung. Er kam erst Sekunden vor dem Ablauf der Zeit am Samstagmittag überhaupt mit seinem Silberpfeil auf die Strecke. Hinter Leclerc klassierten sich sein schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson und der russische Williams-Pilot Sergej Sirotkin vor Lokalmatador Sebastian Vettel im Ferrari. Auch in der (heutigen) Qualifikation (15.00 Uhr/live ORF eins) ist mit Niederschlägen zu rechnen.