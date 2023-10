Weltmeister Verstappen entschied den Sprint in Austin für sich

Für Verstappen blieb nach einem Patzer in der Qualifikation nur der sechste Platz

"Die Pace des Autos war heute sehr gut, und die brauche ich auch morgen", sagte der 26-Jährige. "Ich hoffe, dass wir morgen etwas Spaß haben werden. Und natürlich will ich gewinnen." Beim Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr/beides live ServusTV und Sky) wird der Monegasse Leclerc vom ersten Startplatz ins Rennen gehen. Für Verstappen blieb nach einem Patzer in der Qualifikation nur der sechste Platz. Seine Bestzeit wurde gestrichen, nachdem er kurz neben die Strecke geraten war.

Er strebt am Sonntag seinen 15. Grand-Prix-Sieg in dieser Saison an, damit hätte er seine Bestmarke aus dem vergangenen Jahr eingestellt. Nach Austin stehen noch vier weitere Rennen über die volle Distanz auf dem Programm, in Brasilien gibt es zusätzlich einen weiteren Sprint.