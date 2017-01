Seit gestern ist es offiziell: Valtteri Bottas folgt bei Mercedes auf den zurückgetretenen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Am Montag stellte das Team den Finnen offiziell vor. Damit ist die Lücke, die Rosberg mit seinem überraschenden Rücktritt beim Team hinterlassen hatte, gefüllt.

Und Rosberg scheint von seinem Nachfolger durchaus angetan: "Genau darauf habe ich gehofft! Dass das Team in Kürze einen perfekten Nachfolger für mich findet. Er ist schnell und zuverlässig. Bin gespannt, was er erreichen wird und wie es ihm gegen Lewis ergehen wird", sagte Rosberg am Dienstag.

Der 31-jährige Deutsche war nach seinem Titelgewinn Ende 2016 überraschend zurückgetreten. Er wird dem Formel-1-Team Mercedes in diesem Jahr aber als Markenbotschafter erhalten bleiben.

Für Bottas ist es im mittlerweile fünften Formel-1-Jahr die erste Saison, die er nicht für Williams bestreitet. Der Finne hatte in seiner Debütsaison 2013 mit einem dritten Startplatz in Kanada für Aufsehen gesorgt, in den Folgejahren holte er neun Podestplätze und wurde 2014 starker Vierter in der Gesamtwertung. Ein Grand-Prix-Sieg fehlt dem GP3-Meister der Saison 2011 allerdings noch in seiner Sammlung.