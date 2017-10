Für Ferrari hat das Pech beim Formel-1-Grand Prix von Malaysia auch am Rennsonntag seine Fortsetzung gefunden. Nachdem Sebastian Vettel wegen eines Motordefekts im Qualifying nur als Letzter starten konnte, musste der neben dem Mercedes von Pole-Mann Lewis Hamilton in Reihe eins stehende Ferrari von Kimi Räikkönen wegen eines Problems von der Startaufstellung geschoben werden.

Der Finne konnte auch nicht mehr ins Renngeschehen eingreifen. Angeblich war auch bei Räikkönen der Turbo die Ursache des Problems. Vettel hatte sich nach zehn Runden bereits auf Rang neun nach vorne gearbeitet. Zur Hälfte des Rennens stand der Deutsche gar in den Top-Fünf.

LAP 34/56: ONE STOP EACH



1 VER

2 HAM

3 RIC

4 VET

5 BOT

6 PER

7 VAN

8 STR

9 MAS ????

10 OCO ????#F1 #MalaysiaGP ???????? pic.twitter.com/YXekknOiQW