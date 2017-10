Ferrari-Star Sebastian Vettel hat am ersten Trainingstag für den Formel-1-Grand-Prix von Japan in Suzuka Bestzeit erzielt. Der Verfolger von WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kam am Freitagvormittag auf 1:29,166 Minuten. Die zweite Einheit am Nachmittag fiel mehrheitlich dem starken Regen zum Opfer. Nur fünf Piloten fuhren gezeitete Runden, sechs weitere verzichteten gänzlich auf ein Antreten.

Schnellster in der zweiten Session war Mercedes-Mann Hamilton, der in der Früh mit etwas mehr als zwei Zehntelsekunden Rückstand auf Vettel auf Platz zwei gelandet war. Vettel, der in Suzuka bereits viermal gewonnen hat, liegt vor dem 16. von 20 Saisonrennen am Sonntag (7.00 Uhr/live ORF eins, RTL und Sky) in der WM-Wertung 34 Punkte hinter Hamilton.

1. Session:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:29,166 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,211 Sek.

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +0,375

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,472

5. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,985

6. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,596

7. Esteban Ocon (FRA) Force India +1,733

8. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1,808

9. Romain Grosjean (FRA) Haas +1,866

10. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren +2,036

Weiter:

17. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +3,086

18. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso +3,335

2. Session:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:48,719 Min.

2. Esteban Ocon (FRA) Force India +0,799 Sek.

3. Sergio Perez (MEX) Force India +2,626

4. Felipe Massa (BRA) Williams +3,427

5. Lance Stroll (CAN) Williams +3,624

Alle anderen Piloten ohne gezeitete Runde (nur Installationsrunden)