Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen hat etwas überraschend das erste freie Training zum Großen Preis von Russland dominiert. Der Finne drehte am Freitag in der Olympiastadt Sotschi in 1:36,074 Minuten die schnellste Runde und verwies seinen Landsmann Valtteri Bottas im Mercedes um 45 Tausendstelsekunden auf den zweiten Rang.

Erst dahinter folgten die beiden WM-Favoriten: Der britische Mercedes-Star Lewis Hamilton wurde mit mehr als sechs Zehntelsekunden Rückstand auf Räikkönen Dritter. Der deutsche WM-Leader Sebastian Vettel im Ferrari belegte den fünften Platz mit mehr als einer Sekunde Rückstand. Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) schloss noch knapp vor Vettel ab.

Der hatte sich in der Schlussphase der Session auf einer schnellen Runde gedreht und damit eine Verbesserung verpasst, ein ähnliches Missgeschick unterlief wenig später auch Hamilton.

1. freies Training (eine Runde = 5,848 km):

1. Kimi Räikkönen (Finnland) Ferrari 1:36,074 Minuten

2. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes 1:36,119

3. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 1:36,681

4. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull 1:37,174

5. Sebastian Vettel (Heppenheim) Ferrari 1:37,230

6. Daniel Ricciardo (Australien) Red Bull 1:37,290

7. Sergio Perez (Mexiko) Force India 1:37,457

8. Felipe Massa (Brasilien) Williams 1:37,900

9. Lance Stroll (Kanada) Williams 1:37,944

10. Esteban Ocon (Frankreich) Force India 1:38,065

11. Daniil Kwjat (Russland) Toro Rosso 1:38,496

12. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas 1:38,747

13. Fernando Alonso (Spanien) McLaren 1:38,813

14. Carlos Sainz jr. (Spanien) Toro Rosso 1:38,976

15. Jolyon Palmer (Großbritannien) Renault 1:39,158

16. Romain Grosjean (Frankreich) Haas 1:39,533

17. Stoffel Vandoorne (Belgien) McLaren 1:39,541

18. Pascal Wehrlein (Worndorf) Sauber 1:39,731

19. Marcus Ericsson (Schweden) Sauber 1:40,079

20. Sergej Sirotkin (Russland) Renault ohne Zeit