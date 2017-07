England-GP: Bottas Schnellster im ersten Training

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat seine starke Form in Silverstone bestätigt. Der Finne, der am letzten Sonntag den Grand Prix von Österreich gewann, lag im ersten Freitagstraining an der Spitze des Klassements. Zweiter war sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton.

Auf den Plätzen drei und vier reihten sich die beiden Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und Daniel Ricciardo ein. Dahinter lag das Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel, der am Beginn des Trainings als erster Fahrer den neuen Cockpitschutz "Shield" testete. Die Aussagekraft der Zeiten aus dem ersten Training ist aber wie immer begrenzt. Vor allem von Ferrari ist dank einer neuen Motorausbaustufe noch eine deutliche Steigerung zu erwarten.