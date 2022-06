Formel 1: Verstappen beim ersten Abtasten der Schnellste

Der Niederländer verwies am Freitag auf dem Circut Gilles Villeneuve in Montreal Carlos Sainz im Ferrari auf den zweiten Platz, der Vorsprung des Niederländers betrug 0,246 Sekunden. Auf Rang drei fuhr Routinier Fernando Alonso, der Spanier schaffte es damit vor Verstappens Teamkollegen Sergio Perez auf Rang vier. Fünfter war Charles Leclerc.

Der zweite Ferrari-Pilot ist in Kanada mit einem erneuerten Motor unterwegs, kam jedoch vorerst um eine Startplatzstrafe herum. Die zuletzt in Baku irreparabel beschädigte Antriebseinheit des Monegassen bekam zwar einen neuen Verbrennungsmotor, neue Energie-Rückgewinnungssysteme MGU-H und MGU-K sowie eine neue Steuerungseinheit, der Turbolader allerdings wurde auf ein älteres Modell getauscht.

Die getätigten Wechsel befanden sich innerhalb der vom Reglement genehmigten Limits, teilte die FIA am Freitag mit. Bei einem zusätzlichen Austausch des Turbo hätte Leclerc zehn Plätze in der Startaufstellung zurückrücken müssen.

Zuletzt in Aserbaidschan war der 24-Jährige in Führung liegend wegen eines Motorproblems ausgefallen. Schon davor in Spanien hatte er das Rennen wegen eines ähnlichen Defekts, der womöglich in Verbindung damit steht, vorzeitig beenden müssen.

1. Session:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing +1:15,158 Min. - 2. Carlos Sainz jr. (ESP) Ferrari +0,246 Sek. - 3. Fernando Alonso (ESP) Alpine +0,373 - 4. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +0,461 - 5. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,508 - 6. George Russell (GBR) Mercedes +0,664 - 7. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +0,719 - 8. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,719 - 9. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +0,883 - 10. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +0,925

.