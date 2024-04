30 Jahre nach der Tragödie von Imola: Die Eltern erinnern sich

30 Jahre ist es nun schon her, dass die Formel 1 in Imola ihr wohl schwärzestes Wochenende erlebte. Am Freitag verletzte sich Rubens Barrichello bei einem Unfall, am Samstag (30. April 1994) starb der Österreicher Roland Ratzenberger, am Sonntag (1. Mai) verunglückte Ayrton Senna tödlich.

Imola veranstaltet in diesem Jahr einige Events in Erinnerung an die Verstorbenen. Auch Ratzenbergers Eltern Rudolf (90) und Margit (85) werden der Einladung Folge leisten. Schon Anfang April besuchte der KURIER das Ehepaar in seiner Wohnung in Salzburg. Jene Wohnung, die Sohn Roland eine Woche vor seinem Tod gekauft hatte.