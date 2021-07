Football-WM-Ziel: Europas bestes Team

Österreichs American-Football-Nationalteam hat die ersten beiden Spiele der Heim-WM wenig überraschend verloren. Vor allem die Leistung am Montag gegen Mitfavorit Kanada (14:36) gibt aber Anlass zur Hoffnung, das verbliebene WM-Ziel zu erreichen. Die Österreicher wollen zumindest Platz fünf, und damit zur Nummer eins in Europa avancieren. Dafür darf im abschließenden Gruppenspiel am Mittwochabend (19.00 Uhr/live ORF Sport Plus) in Graz zumindest einmal gegen Frankreich nicht verloren werden.



"Wir wollen das beste europäische Team sein", versicherte Receiver Jakob Dieplinger, der im vierten Viertel gegen Kanada den ersten österreichischen WM-Touchdown der Geschichte gefangen hatte. "Dafür müssen wir Frankreich und wohl auch Deutschland schlagen." Bei der EM im Vorjahr in Deutschland hatten sich die Österreicher hinter den beiden Rivalen noch mit EM-Bronze begnügen müssen. Dieplinger: "Es war knapp, jetzt wollen wir die Revanche."