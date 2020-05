Football: Mit Idealismus zum Erfolg

Er ist die Schlüsselarbeitskraft in jedem Football-Team. In Österreichs Nationalteam bekleidet Christoph Gross die Position des Quarterbacks. Als dieser ist der erst 22-jährige Burgenländer bei der Heim-WM ab Samstag der Denker und Lenker der rot-weiß-roten Offensive. Gross ist damit vielleicht der wichtigste Mann im 45-Mann-Kader. Doch auch der Spielmacher ist wie der Rest seiner Teamkollegen Amateursportler.



Als solcher investiert der Student im Schnitt fast fünf Stunden täglich in seine Leidenschaft. Der Traum von einem WM-Finale am 16. Juli im Ernst-Happel-Stadion ist der Lohn dafür. "Das Jahr 2011 ist das sportliche Highlight meiner Karriere", erklärte Gross. Der Mattersburger ist seit dem Vorjahr erster Quarterback der Vienna Vikings, erhält dafür aber keinen Cent. "Der Spaß am Sport ist für mich mehr wert als Geld", betonte Gross.



So geht es allen seinen Teamkollegen, die sich derzeit in Wolfsberg in Kärnten den Feinschliff für das erste WM-Gruppenspiel am Samstag in Graz gegen Japan holen. Die Rahmenbedingungen sind gut, Gross hat in der Vorbereitung sogar auf Biofeedback-Einheiten mit einem Mentalcoach gesetzt. Die Verantwortung auf den Schultern eines Quarterbacks ist groß. "Aber ich spüre den Rückhalt, den ich bei meinen Mitspielern habe", meinte Gross.