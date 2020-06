Fivers greifen nach drittem Cup-Triumph

Die Fivers haben am Wochenende ihren bereits 3. Cupsieg im Visier.



Beim diesjährigen Final-Four in der Wiener Hollgasse steigt das vorweggenommene Finale bereits heute. Das Duell zwischen Gastgeber Fivers und Bregenz wird eine Nervensache. "Für Bregenz ist der Cup die letzte Chance, sich für einen internationalen Bewerb zu qualifizieren", sagt Fivers-Manager Thomas Menzl, zumal die Vorarlberger in der HLA nur noch theoretische Chancen auf den Halbfinaleinzug haben.



Die Fivers vertrauen auf ihre Heimbilanz gegen Bregenz: Die letzte Niederlage setzte es am 31. Mai 2010. "Das stimmt uns positiv", betont Menzl. Im ersten Halbfinalduell (18.00) zwischen Schwaz und Zweitligist WAT Fünfhaus ist die Favoritenrolle klar verteilt.



Nach den Halbfinalduellen am Freitag kommt es am Samstag (20.30 Uhr, live ORF Sport plus) zum Endspiel. Davor (18.00) geht das Finale der Damen zwischen Hypo NÖ und Wr. Neustadt in Szene. Grund zur Freude gibt es für alle SpielerInnen: In der Hollgasse wurde ein neuer Boden – ausschließlich mit Handball-Markierungen – verlegt. Menzl: "Jetzt haben wir eine reine Handball-Halle. Eine feine Sache."