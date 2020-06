Finalserie: Aich/Dob lässt Tirol keine Chance

Mit einem klaren 3:0 (22,19,15)-Heimerfolg hat Aich/Dob am Samstag in der "Best of seven"-Finalserie gegen Hypo Tirol auf 2:2 gestellt und weiter alle Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. "Wir waren chancenlos, da brauchen wir nicht viel zu diskutieren", musste Tirol-Manager Hannes Kronthaler eingestehen. Spiel fünf steigt am Mittwoch (20.15 Uhr) in Innsbruck.

Nach dem 3:0-Sieg Tirols zum Auftakt und zwei Partien über fünf Sätze agierte nun erstmals in der Serie Aich/Dob makellos. Vor 1.300 Zuschauern in Bleiburg spielten die Kärntner von Beginn an souverän, Innsbruck brachte sich nicht zuletzt mit zahlreichen Servicefehlern im zweiten und dritten Satz um seine Chance. "Wir haben vom Anfang bis zum Ende voll elektrisiert gespielt", jubelte Aich/Dob-Manager Martin Micheu. Er glaubt nun an den neuerlichen Titel: "Wir können auch in Innsbruck gewinnen."