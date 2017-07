Felix Auböck stürmt ins WM-Finale

Besser hätten die Schwimmbewerbe der WM in Budapest für die Österreicher gar nicht beginnen können: Felix Auböck erreichte mit 3:44,19 Minuten über 400 Meter Freistil nicht nur das Finale, er legte auch gleich noch die beste aller Vorlaufzeiten ins Becken. Und: Der 20-Jährige unterbot auch noch seine bisherige persönliche Bestzeit um 2,69 Sekunden. „Das ist einfach nur geil. Ich wollte hier in Budapest zumindest ein Finale zu erreichen. Dass mir das gleich im ersten Rennen und so gelingt, ist phantastisch. Ich hätte mir das nicht gedacht.“ Freilich bleibt Auböck Realist: „Ich bin einer von acht, der es in den Endlauf geschafft hat. Das ist ein echt riesiger Erfolg. Das Finale ist aber wieder ein ganz neues Rennen. Mal schauen, wie es sich entwickelt.“



Für Auböcks Coach Sam Wensman von seiner University of Michigan, der mit Felix nach Budapest gereist ist, ist dieser Finaleinzug eine logische Entwicklung und hoch verdient: „Felix ist ein unglaublich harter und akribischer Arbeiter, der erst zufrieden ist, wenn alles passt. Das Rennen heute war eine taktische Meisterleistung. So, wie wir es besprochen hatten.“ Auböck hatte einen eigenen Renn-Plan, der perfekt aufgegangen ist: „Ich bin mein eigenes Tempo und Rennen geschwommen, wollte mich nicht beeindrucken lassen und Kraft verlieren. Nach der letzten Wende habe ich gesehen, dass ich in Führung bin und habe alles gegeben. Mit einem großartigen Ende. Jetzt regeneriere ich ordentlich und am Abend greife ich nochmals an. Was heraus kommt, werden wir sehen. Ich werde es ganz ruhig angehen.“



Christopher Rothbauer erzielte am Sonntag bei seinem ersten WM-Start in Budapest über 100 Meter Brust 1:02,22 Minuten und scheiterte damit im Vorlauf. „Ich bin sehr verkrampft gewesen und habe am Ende nicht mehr zusetzen können. Mein Fokus liegt aber auf den 200 Meter Brust am Donnerstag. Dort will ich persönliche Bestzeit schwimmen, was ein großer Erfolg wäre.“ Caroline Pilhatsch startet erstmals am Montag über 100 Meter Rücken, für Felix Auböck stehen die 200 Meter Freistil auf dem Programm. Patrick Staber hat seinen ersten WM-Einsatz am Dienstag über 200 Meter Delfin.