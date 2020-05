Federer bei US-Open souverän gestartet

Dieses Mal könnte es in New York aber schwer werden für den Ausnahmekönner. Nicht in der zweiten Runde, in der der Israeli Dudi Sela wartet, aber in der dritten: Denn dann könnte der Sieger aus der Partie Marin Cilic (Kro) gegen Bernard Tomic der Gegner sein. Vor allem der 18-jährige Australier löst Unbehagen bei den Gegnern aus. Immerhin stand das Riesentalent zuletzt in Wimbledon im Viertelfinale und kann die Großen aufgrund seiner unorthodoxen Spielweise ganz schön ärgern.



Nach seinem Erfolg in Wimbledon gelang dem Sohn kroatischer Eltern, der in Runde eins den Amerikaner Michael Yani 6:3, 6:4, 6:4 schlug, nicht mehr viel: Ein Zweitrundeneinzug in Montreal war das höchste der Gefühle. Aber, wenn es um etwas geht, ist der Teenager groß da. Der Schwede Robin Söderling oder der Russe Nikolai Dawidenko konnten in Wimbledon ein Lied darüber anstimmen, auch US-Open-Favorit Novak Djokovic, der erst in vier Sätzen gewann.