Federer auf der Überholspur

Der Sonntag war ein guter Tag für Williams. Der Venezolaner Pastor Maldonado gewann im Formel-1-Boliden den Grand Prix von Barcelona, in Madrid siegte eine Tennisspielerin namens Williams.



Nämlich die Amerikanerin Serena, die mit ihrem Grundlinien-Geschrei fast so laut wie ein Formel-1-Auto ist. Williams besiegte im Finale die Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka 6:1, 6:3 und freute sich über ihren 41. Titel.



Roger Federer schwitzte eineinhalb Stunden länger. Aber das hat sich so richtig ausgezahlt. Der Schweizer schlug nach 2:38 Stunden den Tschechen Tomas Berdych mit 3:6, 7:5, 7:5 und löst damit Rafael Nadal als Nummer zwei hinter Novak Djokovic ab. Nadal war ja bereits im Achtelfinale gescheitert.



Federer freute sich nicht nur über seinen 74. Titel und den zurückeroberten zweiten Platz, sondern auch über einige Zuschauer in Madrid. "Heute waren meine zwei Töchter hier, das ist ein guter Tag für mich", sagt Federer, der wie Williams (die Tennisdame, nicht das Formel-1-Team) 30 Jahre alt ist.